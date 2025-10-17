Schulterverletzung: Bayern-Frauen vorerst ohne Caruso

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen vorerst auf die italienische Nationalspielerin Arianna Caruso verzichten. Wie der Meister am Freitag mitteilte, habe sich die 25-Jährige am Donnerstag im Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin (2:1) eine Schulterverletzung zugezogen und werde "voraussichtlich drei bis vier Wochen" ausfallen.

Caruso war gegen ihren Ex-Klub nach einem Zweikampf unglücklich auf ihre Schulter gefallen und musste in der 65. Minute ausgewechselt werden. Die Mittelfeldspielerin kam im Sommer fest aus Turin, nachdem sie bereits seit Februar nach München verliehen war.