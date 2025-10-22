Schusters Appell an Freiburg-Fans: "Nichts anbrennen lassen"

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat vor dem nächsten Heimspiel in der Europa League an die eigenen Fans appelliert. "Wir sind uns dessen bewusst, dass wir auf Bewährung spielen. Da ist jeder Einzelne gewarnt, in diese Richtung nichts - und das passt dann ganz gut - anbrennen zu lassen", sagte Schuster vor der Partie gegen den FC Utrecht am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).

Die Freiburger, die saisonübergreifend ihre letzten fünf Heimspiele in der Europa League gewannen, wurden von der Europäischen Fußball-Union UEFA wegen des Einsatzes von Pyrotechnik im Spiel gegen den FC Basel (2:1) mit einer Schließung des Blocks C der Südtribüne beim nächsten Heimspiel bestraft, also des Mittelsektors der Stehtribüne. Die Sanktion ist auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, wird also beim nächsten Fehlverhalten in Gang gesetzt.

"Wir betonen es oft genug, wie wichtig unsere Fans sind, deshalb brauchen wir jeden Einzelnen. Es ist ein großes Privileg, alle vier Tage immer vor ausverkauftem Haus spielen zu dürfen. Deshalb sollten wir da alle gewarnt sein, diesbezüglich nichts zu riskieren", sagte Schuster. Auch Innenverteidiger Philipp Lienhart meinte: "Man hat in der Vergangenheit gesehen, wenn wir die Zuschauer mitnehmen, was für eine Wucht wir da entfalten können. Daher wäre es echt schade, wenn wir auf viele Fans verzichten müssten."

Verzichten muss Schuster gegen den Tabellenachten der Eredivisie um den Ex-Dortmunder Sébastien Haller in jedem Fall auf Mittelfeldmotor Patrick Osterhage. Wie schon beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende werde der 25-Jährige wegen "muskulärer Reaktionen" ausfallen, sagte Schuster, der aufgrund der Breite im Kader gegen einen "sehr variablen, sehr gut verteidigenden" Gegner "den richtigen Mix finden" will.