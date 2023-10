Schweigeminute vor Länderspiel der DFB-Auswahl

Anzeige

Vor Beginn des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend (21.00 Uhr MESZ/RTL) in Hartford gegen Gastgeber USA wird es eine Schweigeminute für die während des Terrorangriffs auf Israel ums Leben gekommenen Menschen geben. Auf das gemeinsame Zeichen für den Frieden einigten sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der amerikanische Verband US Soccer.

"Der terroristische Angriff der Hamas auf den Staat Israel und seine Bürgerinnen und Bürger erfüllt den DFB mit Entsetzen und Trauer", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Das grausame Vorgehen der Hamas hat zahlreiche unschuldige Opfer gekostet. In dieser schwierigen Situation steht der Fußball in Deutschland fest an der Seite unserer Freunde und Partner in Israel."

Diese Solidarität hatte Neuendorf auch in Telefonaten mit dem israelischen Verbandspräsidenten Moshe Zuares und dem israelischen Botschafter Ron Prosor zum Ausdruck gebracht.