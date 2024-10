Schweinsteiger bleibt bis 2027 ARD-Experte

Bastian Schweinsteiger bleibt bis mindestens 2027 Fußball-Experte der ARD. Der Weltmeister von 2014 hatte den Job kurz nach seinem Karriereende im Oktober 2019 angetreten. "Ich freue mich, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen, und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen", wurde der 121-malige deutsche Nationalspieler in einer Mitteilung zitiert.

Schweinsteiger war erst am Dienstagabend an der Seite von Moderator Alexander Bommes beim DFB-Pokal-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund (1:0 n.V.) im Einsatz gewesen. "Bastian ist nicht nur ein unterhaltsamer Gesprächspartner, sondern auch ein großartiger Analytiker des Spielgeschehens. Aufgrund seiner Erfahrung hat er stets einen besonderen Blick auf Vieles und spricht auch schwierige Themen offen und kritisch an", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.