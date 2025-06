Sechs Wochen nach Köln-Aus: Struber in England vorgestellt

Gerhard Struber (48) hat gut sechs Wochen nach seinem bemerkenswerten Aus beim 1. FC Köln einen neuen Job gefunden. Der Österreicher heuert als Cheftrainer beim englischen Fußball-Zweitligisten Bristol City an, das teilte der Klub am Donnerstag mit. Struber erhält einen Dreijahresvertrag und nimmt mit seinem neuen Team in der kommenden Woche die Saisonvorbereitung auf.

"In den vergangenen Jahren haben wir unsere Nachwuchsteams auf einen hochintensiven Pressing-Stil umgestellt und auch Spieler mit denselben Fähigkeiten für die erste Mannschaft verpflichtet", sagte Klubchef Jon Lansdown: "Gerhards Stil passt perfekt zu diesem Ansatz."

Auch in Köln war Struber vor der vergangenen Saison für einen intensiven Pressing-Fußball verpflichtet worden, die Mannschaft zeigte diesen an den ersten Spieltagen auch - lieferte dabei aber kaum positive Ergebnisse. Erst nach der Umstellung auf einen weitaus defensiveren Ansatz punktete der FC besser. Das Spiel der Kölner war aber derart wackelig, dass Struber zwei Spieltage vor Schluss trotz Tabellenplatz zwei entlassen wurde. Unter Friedhelm Funkel stieg das Team letztlich in die Bundesliga auf.

Das Engagement in Bristol ist für Struber nicht die erste Station in Englands zweiter Liga. In den Jahren 2019 und 2020 trainierte er dort bereits den FC Barnsley. Bristol schaffte es in der vergangenen Saison als Tabellensechster in die Play-offs um den Aufstieg in die Premier League, scheiterte dort aber an Sheffield United.