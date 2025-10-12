Serbiens Coach Stojkovic wirft nach Albanien-Niederlage hin

Dragan Stojkovic hat seinen Rücktritt als Trainer der serbischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Der 60-Jährige zog damit unmittelbar nach dem 0:1 im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien die Konsequenzen. "Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen, und ich übernehme die Verantwortung", sagte Stojkovic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Serbien liegt in der Gruppe K nach fünf Spielen mit sieben Punkten auf Rang drei hinter dem von Thomas Tuchel betreuten Spitzenreiter England (15) und den Albanern (11). Im Kampf um ein Play-off-Ticket steht der WM-Teilnehmer von 2022 damit unter Zugzwang. Am Dienstag geht es gegen das Schlusslicht Andorra. In serbischen Medien wird spekuliert, dass Veljko Paunovic auf Stojkovic folgen könnte.

Stojkovic hatte Serbien seit 2021 in mehr als 50 Spielen betreut. Als Spieler war er eine prägende Figur der jugoslawischen Nationalmannschaft und lief unter anderem für Roter Stern Belgrad, Olympique Marseille und Nagoya Grampus Eight auf. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er zunächst als Klubpräsident in Belgrad und später als Trainer in Japan und China.