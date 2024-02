Serie A: Inter Mailand dominiert Salernitana und Boateng

Anzeige

Inter Mailand steuert in der italienischen Serie A unaufhaltsam dem 20. Meistertitel entgegen. Der souveräne 4:0 (3:0)-Erfolg gegen Schlusslicht US Salernitana am 25. Spieltag war bereits der achte Pflichtspielsieg in Serie. Der Vorsprung auf Verfolger Juventus Turin beträgt nun zehn Punkte.

Die Tore für den Spitzenreiter erzielten Ex-Gladbacher Marcus Thuram (17.), Weltmeister Lautaro Martinez (19.), Denzel Dumfries (40.) und Marko Arnautovic (90.+1). Bei den Gästen wurde Ex-Nationalspieler Jerome Boateng bereits in der 24. Spielminute verletzungsbedingt ausgewechselt.

Am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) treffen die "Nerazzurri" im Achtelfinale der Champions League auf Atletico Madrid.