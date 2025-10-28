Serie A: Neapel festigt Tabellenführung

Der italienische Fußballmeister SSC Neapel hat mit seinem siebten Saisonsieg die Tabellenführung in der Serie A gefestigt. Der Titelverteidiger gewann ohne seinen verletzten Topstar Kevin De Bruyne 1:0 (0:0) bei US Lecce und liegt nun drei Punkte vor der AS Rom. Der Verfolger ist am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen Parma Calcio gefordert.

Die AC Mailand verpasste es hingegen, ganz dicht an Neapel dranzubleiben. Der Ex-Meister kam nur zu einem 1:1 (1:1) bei Atalanta Bergamo und ist mit drei Punkten Rückstand Dritter. Bergamo, das das fünfte Unentschieden nacheinander holte, folgt auf Platz sieben.

Andre-Frank Anguissa (69.) traf entscheidend für Neapel, zudem parierte Vanja Milinkovic-Savic beim Spielstand von 0:0 einen Elfmeter von Francesco Camarda (56.). Samuele Ricci (4.) brachte Milan in Führung, doch der frühere Leipziger Ademola Lookman (35.) glich aus.