SGS Essen trennt sich von Trainer und Sportdirektor

Die SGS Essen hat sich nach dem schwachen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga der Frauen von Trainer Robert Augustin und dem Sportlichen Leiter Thomas Gerstner getrennt. Das gab das Schlusslicht am Mittwoch nach einer "ausführlichen Analyse der aktuellen Situation" bekannt. Bis auf Weiteres wird die bisherige Co-Trainerin Jessica Wissmann übernehmen, die 34-Jährige steht auch am Freitag (18.30 Uhr/MagentaSport) im Spiel bei RB Leipzig an der Seitenlinie.

Essen hatte am Samstag gegen den VfL Wolfsburg mit 0:8 verloren. Nach fünf Spielen steht die SGS bei nur einem Punkt. Augustin war seit 2023 Co-Trainer in Essen, zur laufenden Saison übernahm er den Cheftrainerposten. Gerstner hatte seine Arbeit zu Beginn der neuen Spielzeit aufgenommen.