Sieg im Stadtderby: Arsenal zurück auf Erfolgskurs

Der FC Arsenal hat im Londoner Stadtduell mit dem FC Chelsea in der englischen Premier League zurück in die Erfolgsspur gefunden. Ohne den verletzten deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz gewannen die Gunners am Sonntag mit 1:0 (1:0) und festigten im Kampf um die Qualifikation zur Champions League den zweiten Tabellenplatz.