Slot besingt Klopp: "Wundervoller Mensch"

In der Stunde seines größten Erfolges dachte Arne Slot an seinen berühmten Vorgänger - und sang eine Hymne auf Jürgen Klopp. Ob beim Ständchen mit dem zu Ehren des Deutschen umgedichteten Evergreen "Life Is Life" oder später vor den TV-Mikrofonen: Der niederländische Meistercoach des FC Liverpool ließ keinen Zweifel daran, wem dieser Triumph auch und zu großen Teilen zu verdanken ist.

"Warum ich das getan habe?", sagte Slot über seine Klopp-Hymne ("Jürgen Klopp, na na na na na") und gab sich die Antwort gleich selbst: "Wegen all den Dingen, die er getan hat, bevor ich überhaupt hier war." Schließlich hatte Klopp nicht nur großartige Arbeit bei den Reds geleistet, sondern seinen Erben beim Abschied auch noch mit genau demselben Song eingeführt.

"Das", sagte Slot voller Dankbarkeit, "hat noch nie ein Trainer vorher getan. Es hat mir definitiv geholfen. Aber abgesehen davon hat er mir noch mehr damit geholfen, mir diese Mannschaft zu hinterlassen und diese Arbeitsmoral im Team."

Er sei sich "zu 99,9 Prozent sicher", dass auf seinem Handy eine Nachricht von Klopp auf ihn warte, ergänzte Slot in der BBC. "Wir hatten in so vielen Momenten dieser Saison Kontakt. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, was für ein wundervoller Mensch er ist, als er mich vorgestellt hat."

Liverpool hatte sich den Titel in der Premierensaison von Slot am Sonntag durch das 5:1 gegen Tottenham Hotspur vorzeitig gesichert. Mit der 20. Meisterschaft zogen die Reds mit Erzrivale Manchester United gleich.