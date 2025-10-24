Slot lobt Wirtz und verteidigt Salah

Teammanager Arne Slot vom englischen Fußball-Meister FC Liverpool hat Nationalspieler Florian Wirtz erneut gelobt und seinen Topstar Mohamed Salah abermals verteidigt. Er finde die Berichterstattung über Wirtz "ein bisschen lustig", sagte der Niederländer. Mal werde eine starke Aktion des Deutschen nicht gebührend bewertet, dann wieder würden Vorlagen per Standard viel zu hoch gehängt.

Wichtig sei doch: "Sein Spiel war insgesamt hervorragend, und die Liverpool-Fans mochten es. Davon haben wir schon mehr gesehen." Bei Niederlagen wie zuletzt gegen Manchester United (1:2) konzentriere sich die Presse nunmal "auf die negativen Dinge. Wenn man aber ein Spiel 5:1 mit zwei Standardsituationen gewinnt, sprechen die Leute von guten Angriffen aus dem Spiel heraus."

Wirtz hatte am Mittwoch zum Sieg in der Champions League bei Eintracht Frankfurt zwei Vorlagen beigesteuert. Salah, der seit sechs Spielen nicht mehr getroffen hat, wurde dagegen erst spät eingewechselt und enttäuschte.

"Spieler vergeben Chancen, und Mo ist ein Mensch", sagte Slot: "Wir sind es nicht gewohnt, dass er Chancen vergibt, schon gar nicht in mehreren Spielen in Folge, aber das kann passieren." Salahs Durststrecke sei "das Letzte", worüber er sich Sorgen mache. Der Ägypter habe "sein ganzes Leben lang" Tore erzielt, "und ich erwarte, dass er es in den nächsten Wochen und Monaten für unseren Klub wieder tun wird".

Titelverteidiger Liverpool ist nach zuletzt drei Niederlagen in der Premier League vor dem Spiel beim FC Brentford am Samstag (21.00 Uhr/Sky) vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal Dritter. Am Wochenende fallen Torwart Alisson Becker und der Ex-Leverkusener Jeremie Frimpong aus, hinter Alexander Isak und Ryan Gravenberch steht laut Slot jeweils ein Fragezeichen.