Social-Media-Star Nader Jindaoui vor Wechsel in die MLS?

Der frühere Hertha-Spieler und Social-Media-Star Nader Jindaoui könnte seine Karriere möglicherweise in den USA fortsetzen.

Wie der frühere Spieler von Hertha BSC in den sozialen Medien mitteilte, trainiert er aktuell in den USA bei MLS-Klub LA Galaxy mit.

In den sozialen Medien kursieren auch einige Videos und Bilder während der Trainingseinheiten von Jindaoui bei LA Galaxy.

Beim Verein aus Kalifornien steht auch seit einigen Monaten der frühere BVB-Star Marco Reus unter Vertrag, der damit möglicherweise künftig Mitspieler von Jindaoui sein wird.

Der 27 Jahre alte Jindaoui stand bis 30. Juni bei Hertha BSC unter Vertrag, seitdem ist er vereinslos. In der Vorsaison bestritt der gebürtige Berliner ein Zweitliga-Spiel für die "Alte Dame", kam ansonsten regelmäßig in der zweiten Hertha-Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz.