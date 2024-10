Später Gegentreffer: Leverkusen verpasst Tabellenspitze

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben nach einem späten Gegentreffer den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold kam am Samstag nicht über ein 1:1 (0:0) bei Werder Bremen hinaus. Damit bleibt Titelverteidiger Bayern München, der am frühen Abend (17.45 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport) im Topspiel auf den VfL Wolfsburg trifft, mit 15 Zählern auf Platz eins. Dahinter folgt Bayer mit 14 Punkten.

In einer chancenarmen ersten Hälfte überzeugte zunächst nur die Kulisse - über 22.000 Fans unterstützten das Heimteam im Weserstadion. Im zweiten Durchgang drehte Leverkusen dann aber auf, Caroline Kehrer brachte die Gäste in Führung (62.). Doch auch Werder intensivierte in der Folge die eigenen Bemühungen, Sophie Weidauer (90.) besorgte den späten Ausgleich.