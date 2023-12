Spanien: Real bleibt Tabellenführer vor Girona

Anzeige

Spaniens Fußball-Renommierklub Real Madrid bleibt Tabellenführer in LaLiga. Die Königlichen, mit Antonio Rüdiger und Toni Kroos in der Start-Elf angetreten, gewannen am Samstagabend gegen den FC Granada mit 2:0 (1:0). Brahim Díaz (26.) auf Vorarbeit von Kroos erzielte das Führungstor für die Madrilenen. Rodrygo (57.) erhöhte nach dem Wechsel auf 2:0.

Das Überraschungsteam FC Girona hatte zuvor einen weiteren Dreier geholt. Das Team gewann gegen den FC Valencia mit 2:1 (0:0) und weist wie Real 38 Punkte auf.

Der Uruguayer Cristhian Stuani (83./88.) war mit einem späten Doppelpack der Matchwinner aufseiten von Girona. Hugo Duro (57.) hatte Valencia 1:0 in Führung gebracht.

SID rd