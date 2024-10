Neben den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League ist die Rückkehr von Jürgen Klopp ein Themenschwerpunkt. Dabei sprangen zahlreiche Talk-Gäste Klopp zur Seite. Der frühere Dortmund- und Liverpool-Coach wird neuer Head of Global Soccer im Red-Bull-Konzern.

Am Sonntag ab 11 Uhr diskutieren im Sport1 Doppelpass (live im kostenlosen Stream) Experten und Journalisten die wichtigsten Themen rund um den Fußball in Deutschland.

Markus Hörwick : "Bei Red Bull werden mit Klopp nun die Entscheidungen von einem Vollblut-Fußballer getroffen. Das kann ihnen nur guttun. In den nächsten Jahren werden die Leipziger immer näher an den FC Bayern und Dortmund heranrücken, sie vielleicht sogar überholen."

Fredi Bobic : "Es ist ein sehr guter Schachzug. Ich kann mir Jürgen Klopp sehr gut in der Rolle vorstellen. Jetzt auf einer anderen Ebene zu arbeiten, in der er seinen Kalender etwas freier gestalten kann, ist etwas Neues für ihn."

Stefan Effenberg: "Man gewinnt eine unglaubliche Expertise dazu mit Jürgen Klopp. Deshalb bin ich überzeugt, dass RB Leipzig in den nächsten Jahren ein harter Konkurrent für den FC Bayern sein. Die ganzen Fußball-Romantiker haben jetzt Tränen in den Augen. Bei mir ist die einzige Romantik, wenn ich abends zuhause im Kerzenlicht mit meiner Frau bin."

Fredi Bobic: "Wir müssen ein bisschen aufpassen, war wir hier in Deutschland denken. Es steht nicht geschrieben, dass du irgendwelche Sonderrechte hast, weil du ein Traditionsverein bist. Immer wieder werden neue Vereine entstehen. Diese Diskussion ist anstrengend, gerade hier in Deutschland. Es gibt Vereine, die leben noch in ihrer Vergangenheit und Romantik – deshalb spielen sie jetzt auch in der 2. Liga."