Strasser schwärmt von Nagelsmann: "Intelligenter Mensch und Trainer"

Luxemburgs Fußball-Nationaltrainer Jeff Strasser schwärmt von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Er ist ein intelligenter Mensch und Trainer", sagte Strasser vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim. Nagelsmann sei ein "netter, sympathischer Mensch", der zudem über ein "sehr großes Fachwissen" verfüge, ergänzte er.

Strasser hat mit Nagelsmann vor zehn Jahren gemeinsam den Fußballlehrer-Lehrgang absolviert. Am Freitag will er sein eigenes Fachwissen einbringen. "Wir haben einen Spiel- und Matchplan aufgestellt, den wir versuchen umzusetzen. Es wird auf unsere Spielintensität und unsere Kompaktheit ankommen", sagte er.

Luxemburg ist mit zwei Heimniederlagen gegen Nordirland (1:3) und die Slowakei (0:1) in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen die DFB-Auswahl erwartet der ehemalige Bundesligaprofi Strasser ein "sehr schwieriges Spiel gegen den stärksten Gegner in der Gruppe".

Der Ex-Mainzer Leandro Barreiro freut sich hingegen auf das Spiel gegen seine ehemaligen Teamkollegen Jonathan Burkardt und Finn Dahmen, mit denen er immer noch in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe ist. "Ich würde Jonathan und Finn aufstellen", sagte Barreiro lachend.