Streit mit Infantino: UEFA setzt nach Eklat auf Deeskalation

Nach dem Eklat beim FIFA-Kongress und der ungewöhnlich scharfen Kritik an Weltverbandschef Gianni Infantino hat die UEFA versöhnlichere Töne angeschlagen. "Der jüngste Vorfall war ein Einzelfall und spiegelt nicht unsere laufende Zusammenarbeit wider", schrieb die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag in einem Statement: "Wir sind weiterhin entschlossen, im besten Interesse des Fußballs zusammenzuarbeiten."