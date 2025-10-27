Teammanager Rodgers tritt bei Celtic zurück

Teammanager Brendan Rodgers ist mit sofortiger Wirkung beim schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow zurückgetreten. Das teilte der Verein einen Tag nach der 1:3-Niederlage in der Liga beim Überraschungs-Tabellenführer Heart of Midlothian mit. Die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger laufe bereits, übergangsweise übernehmen der ehemalige Celtic-Trainer Martin O'Neill und -Spieler Shaun Maloney die erste Mannschaft.

Der Nordire Rodgers hatte im Sommer 2023 seine zweite Amtszeit bei Celtic begonnen und in dieser Zeit zwei Meistertitel und jeweils einmal den schottischen Pokal und Ligapokal gewonnen. Nach der jüngsten Pleite gegen den Spitzenreiter liegt der Glasgower Klub in der aktuellen Spielzeit aber bereits acht Punkte hinter Platz eins zurück, zudem war Celtic in der Qualifikation für die Champions League am kasachischen Vertreter Qairat Almaty gescheitert.