Thielmann schwärmt von U21: "Das Team ist unfassbar"

Flügelspieler Jan Thielmann sieht den besonderen Mannschaftsgeist als möglichen Erfolgsschlüssel für die U21-Europameisterschaft im kommenden Sommer. "Wir haben eine Teamchemie, die überragend ist", sagte der 22-Jährige vom 1. FC Köln in einer Medienrunde: "Der Kern der Mannschaft ist seit mehreren Jahren zusammen. Es macht unheimlich viel Spaß mit den Jungs, das Team ist unfassbar. Es gibt keinen, der abfällt oder sein Egoding macht. Einfach eine intakte Mannschaft."

Vor den beiden letzten Testspielen beim EM-Gastgeber Slowakei am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) und am 25. März in Darmstadt gegen Spanien (20.30 Uhr/Sat.1) sei die EM (11. bis 28. Juni) bereits im Hinterkopf. "Es ist in aller erster Linie Vorfreude, ein Turnier zu spielen und sich mit den Besten in unserem Alter aus ganz Europa zu messen", so Thielmann. Das Team wolle "auf jeden Fall nach Bratislava". Dafür müsste mindestens das Halbfinale erreicht werden.