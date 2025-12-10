- Anzeige -
Major League Soccer

Thomas Müller soll bei den Vancouver Whitecaps bis 2027 verlängern

  • Veröffentlicht: 10.12.2025
  • 07:55 Uhr
  • Oliver Jensen

Nach einer erfolgreichen Saison möchten die Vancouver Whitecaps den Vertrag mit Thomas Müller offenbar langfristig verlängern.

Thomas Müller blickt auf eine erfolgreiche Saison mit den Vancouver Whitecaps zurück. Er gewann den kanadischen Pokal und erreichte das MLS-Finale, in dem Vancouver mit 1:2 gegen Lionel Messi und Inter Miami verlor.

Sicher ist bereits, dass Müller auch im kommenden Jahr für Vancouver spielen wird. Der Verein hat die Vertragsklausel gezogen. Müller wird außerdem einer von zwei sogenannten Designated Playern und kassiert künftig ein Gehalt von rund 6 Millionen Euro.

Doch dabei soll es nicht bleiben: Wie die "Sport Bild" berichtet, haben die Whitecaps um Sportdirektor Axel Schuster ihrem Top-Star bereits signalisiert, den Vertrag noch einmal bis Sommer 2017 verlängern zu wollen. Möglich ist dies durch eine besondere Konstellation nach der WM.

MLS passt Spielkalender an

Die MLS möchte ihre Saison an den Spielkalender der europäischen Ligen anpassen. Aktuell beginnt die Saison im Februar und endete mit dem Finale im Dezember. Zukünftig allerdings sollen die Spielzeiten von Sommer bis Sommer gehen. Die Saison 2027/28 wird die erste Saison in diesem Modus sein.

Um die daraus resultierende Lücke zu schließen, gibt es im ersten Halbjahr 2027 eine Mini-Saison, in der die Teams den Titel bis zum Sommer ausspielen.

Die Whitecaps hoffen, Müller diese kurze Spielzeit noch schmackhaft machen zu können. Diese Saison würde kurz vor seinem 38. Geburtstag enden.

