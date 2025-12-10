FC Bayern München: Comeback von Alphonso Davies - "er gibt uns sehr viel"

Gegen Sporting Lissabon in der Champions League feierte Alphonso Davies sein Comeback für den FC Bayern nach langer Verletzungspause.

Alphonso Davies verließ die Allianz Arena mit einem seligen Lächeln: Nach 261 Tagen Verletzungspause hat der 25-Jährige gegen Sporting Lissabon sein Comeback beim FC Bayern gefeiert. Bei seiner Einwechslung in der 88. Minute wurde Davies von den 75.000 Fans gefeiert.

Er wollte über seine Glücksgefühle nicht sprechen - das übernahmen andere, wie Joshua Kimmich. "Er gibt uns sehr viel, sowohl auf als auch neben dem Platz. Es war schwierig für ihn, trotzdem hat er immer wieder positive Energie reingebracht. Wie er durch die Reha gegangen ist - das ist vorbildlich, herausragend", lobte der Vizekapitän.

"Das sind gute Momente für uns. Das sind die wichtigen Geschichten", sagte Trainer Vincent Kompany bei "DAZN". Alle beim Rekordmeister seien es "gewohnt, sehr viel zu gewinnen. Aber glaub mir: Wenn du neun Monate lange weg bist, dann genießt du jedes Spiel, jeden Punkt so viel mehr. Das brauchen wir."