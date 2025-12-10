- Anzeige -
- Anzeige -
Major League Soccer

Thomas Müller soll bei Vancouver Whitecaps offenbar bis 2027 verlängern

  • Aktualisiert: 10.12.2025
  • 08:47 Uhr
  • Oliver Jensen

Nach einer erfolgreichen Saison möchten die Vancouver Whitecaps den Vertrag mit Thomas Müller offenbar verlängern.

Thomas Müller blickt auf eine erfolgreiche Saison mit den Vancouver Whitecaps zurück. Er gewann den kanadischen Pokal und erreichte das MLS-Finale, in dem Vancouver mit 1:2 gegen Lionel Messi und Inter Miami verlor.

Sicher ist bereits, dass Müller auch im kommenden Jahr für Vancouver spielen wird. Der Verein hat die Vertragsklausel gezogen. Der 36-Jährige wird außerdem einer von zwei sogenannten Designated Playern und kassiert künftig ein Gehalt von rund sechs Millionen Euro.

Doch dabei soll es nicht bleiben: Wie die "Sport Bild" berichtet, haben die Whitecaps um Sportdirektor Axel Schuster ihrem Top-Star bereits signalisiert, den Vertrag noch einmal bis Sommer 2017 verlängern zu wollen. Möglich ist dies durch eine besondere Konstellation nach der WM.

- Anzeige -
- Anzeige -

MLS passt Spielkalender an

Die MLS möchte ihre Saison an den Spielkalender der europäischen Ligen anpassen. Aktuell beginnt die Saison im Februar und endete mit dem Finale im Dezember. Zukünftig allerdings sollen die Spielzeiten von Sommer bis Sommer gehen. Die Saison 2027/28 wird die erste Saison in diesem Modus sein.

Um die daraus resultierende Lücke zu schließen, gibt es im ersten Halbjahr 2027 eine Mini-Saison, in der die Teams den Titel bis zum Sommer ausspielen.

Die Whitecaps hoffen demnach, Müller diese kurze Spielzeit noch schmackhaft machen zu können. Diese Saison würde kurz vor seinem 38. Geburtstag enden.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Lennart Karl
News

Netzreaktionen zum Bayern-Sieg: "Karl ist nicht von dieser Welt"

  • 10.12.2025
  • 10:08 Uhr
Talkrunde: FF27 Forum - Frauen im Fussball, Deutsche Bank Park, Frankfurt, 16.09.2022 Tatjana Haenni (Internationale Frauenfussball Expertin), FF27 Forum: Frauen im Fussball, Frankfurt, Deutsche Ba...
News

Bundesligist macht eine Frau zum Klub-Boss

  • 10.12.2025
  • 09:53 Uhr
Haenni beim SpoBis in Hamburg im Feburar 2025
News

Schweizerin Haenni wird CEO bei RB Leipzig

  • 10.12.2025
  • 09:49 Uhr
Max Eberl (FC Bayern)
News

Wintertransfers? So plant der FC Bayern

  • 10.12.2025
  • 08:58 Uhr
Kompany Karl
News

Kompany "tadelt" Karl: "Wenn ich total ehrlich bin ..."

  • 10.12.2025
  • 08:57 Uhr
Bryan Zaragoza
News

Lichtblick für Legionär: So läuft es für Bayerns Leihspieler

  • 10.12.2025
  • 08:55 Uhr
Kane Karl
News

Bayern-Noten: Youngster sticht heraus, Kane fällt ab

  • 10.12.2025
  • 08:55 Uhr
FC Bayern Fans
News

Pyro-Show: Bayern-Boss rechnet mit Fan-Ausschluss

  • 10.12.2025
  • 08:54 Uhr
09.12.2025, xjrdrx, Fussball UEFA Champions League, FC Bayern Muenchen - Sporting Lissabon v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 2:1 durch Lennart Karl (FC Bayern Muenchen) ...
News

Kommentar: So wird Karl zum Problem für Musiala

  • 10.12.2025
  • 08:54 Uhr
VfB Stuttgart v FC Bayern München - BundesligaUpdate
News

FC Bayern: Vertragsverhandlungen mit Kane verschoben?

  • 10.12.2025
  • 08:40 Uhr