Titel in Spanien: Flick glücklich und angriffslustig

Glücklich und angriffslustig: Hansi Flick sieht den Gewinn der spanischen Meisterschaft auch als Ansporn für das Erreichen weiterer großer Erfolge mit dem FC Barcelona. "Das Niveau war fantastisch, aber wir haben das Potenzial für mehr", sagte der 60-Jährige nach dem hitzigen 2:0 (0:0)-Sieg seines Teams bei Lokalrivale Espanyol, der nach der Supercopa und dem Pokal den dritten nationalen Titel in dieser Saison klarmachte.

Flick zeigte sich danach glücklich "für die Spieler, für den Verein und für die Fans". Und er lobte den Zusammenhalt. "Wir sind wie eine Familie", sagte der frühere Bundestrainer und Triplesieger mit Bayern München. Die Atmosphäre sei einzigartig, jeder kümmere sich um jeden: "Das habe ich noch nie erlebt."

Mit der Ausbeute in der ersten Saison seiner Amtszeit ist Flick zufrieden. "Mit Barça muss man Titel gewinnen – und drei sind großartig", sagte er und dachte doch an das bittere Aus im Halbfinale der Champions League gegen Inter Mailand. "Ich habe nach dem Halbfinale in Mailand gelitten, aber mit drei Titeln denke ich, dass sowohl der Verein als auch die Spieler und ich selbst glücklich sein sollten", sagte Flick.