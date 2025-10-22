Top-Sponsor der DFB-Frauen verlängert vorzeitig

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bleibt einer ihrer wichtigsten Sponsoren aus der Wirtschaft langfristig erhalten. Google Pixel verkündete am Mittwoch die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) um drei Jahre bis 2029.

"Die langfristige Partnerschaft steht exemplarisch für das allgemeine Momentum und die kontinuierliche Weiterentwicklung und Professionalisierung des deutschen Frauenfußballs, die Google Pixel und der DFB seit Beginn der Partnerschaft 2023 gemeinsam vorantreiben", heißt es in der Mitteilung.

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sagte: "Diese Partnerschaft hilft uns, den Frauenfußball weiter zu emotionalisieren, neue Zielgruppen zu erreichen und zahlt auf unsere Werte ein." Google Pixel sponsert als Namensgeber auch die Frauen-Bundesliga.

Die Nationalmannschaft von Bundestrainer Christian Wück trifft im Halbfinale der Nations League am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf auf Frankreich. Das Rückspiel findet am 28. Oktober (21.10 Uhr/ZDF) in Caen statt.