Tor, Turban, Sieg: Kempf und Como schlagen Juve

Auch dank eines Treffers des früheren Bundesligaprofis Marc-Oliver Kempf hat das finanzstarke Überraschungsteam Como 1907 dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin in der Serie A den Sprung in die Spitzengruppe vermiest. Im Stadion Sinigaglia an der Südspitze des Comer Sees siegte die Mannschaft des früheren Welt- und Europameisters Cesc Fabregas 2:0 (1:0). Kempf traf in der vierten Minute zur Führung, Nico Paz besorgte den Endstand (79.).

Juventus kassierte seine erste Liganiederlage in dieser Saison und liegt nun gleichauf mit Como drei Zähler hinter dem punktgleichen Spitzentrio um Inter Mailand, Meister SSC Neapel und der AS Rom. Das Team von Trainer Igor Tudor wartet aber schon mehr als einen Monat auf einen Sieg. Zuletzt hatte es wettbewerbsübergreifend fünf Remis in Serie gegeben, darunter auch das spektakuläre 4:4 gegen Borussia Dortmund in der Champions League. In dieser bekommt es Turin am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) mit Real Madrid zu tun.

Nach einer Ecke von Paz entwischte Innenverteidiger Kempf seinem Bewacher am zweiten Pfosten und schob aus kurzer Distanz ein. Ab der 50. Minute lief der 30-Jährige infolge einer Kopfverletzung mit einem weißen Turban auf. Auch vor weiteren Kopfballduellen schreckte Kempf, der in der Bundesliga für Frankfurt, Freiburg, Stuttgart und Berlin auflief, nicht zurück - und half, die verdiente Führung zu verteidigen. Gelegen kam der Treffer von Paz, der nach einem Konter mit einem sehenswerten Schlenzer für die Entscheidung sorgte.