Tottenham: Werner aus Europa-League-Kader gestrichen

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Timo Werner ist beim englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur aus dem Kader für die Europa League gestrichen worden. Der 28-Jährige, der bei den Spurs in dieser Saison meist Ersatzspieler ist und in 26 Pflichtspieleinsätzen nur ein Tor erzielte, musste dem Winterzugang Mathys Tel weichen. Den Franzosen hatten die Londoner am vergangenen Montag vom deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeliehen.