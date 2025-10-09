Trainer Hütter bei Monaco entlassen

Die AS Monaco hat nach nur sieben Spieltagen den ehemaligen Bundesliga-Trainer Adi Hütter (55) entlassen. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP soll der Belgier Sébastien Pocognoli Nachfolger des Österreichers werden. Es wäre ein Tausch unter Champions-League-Teilnehmern.

Pocognoli ist derzeit noch Trainer von Union Saint-Gilloise, das am vorletzten Spieltag der Ligaphase auf den FC Bayern trifft. Angeblich hatten sich die Monegassen zuvor nicht auf eine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Dortmunder Trainer Edin Terzic (42) einigen können.

Hütter, der in der Bundesliga Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach trainiert hatte, stand seit Sommer 2023 bei Monaco unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison führte er die Mannschaft in der französischen Ligue 1 auf den dritten Tabellenplatz hinter Paris Saint-Germain und Olympique Marseille und damit in die Champions League.

Hütter verabschiedete sich am Donnerstag von der Mannschaft, die nach zwei Saisonniederlagen derzeit auf Rang fünf der Tabelle liegt, allerdings nur drei Punkte hinter Tabellenführer PSG. Am ersten Spieltag der Champions League hatte Monaco 1:4 beim Münchner Gegner FC Brügge verloren, anschließend gab es ein Unentschieden (2:2) gegen Manchester City.