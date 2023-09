Trainer Inzaghi verlängert bis 2025 bei Inter

Anzeige

Erfolgstrainer Simone Inzaghi bleibt dem italienischen Fußball-Spitzenklub Inter Mailand weiter erhalten. Der Coach, der Inter ins Champions-League-Finale geführt hatte, unterschrieb einen neuen Vertrag, der bis 2025 gültig ist. Dies teilte Inter am Dienstag mit.

Der 47-Jährige arbeitet seit Juni 2021 in Mailand, er gewann mit Inter je zweimal den Pokal und den Superpokal. In der vergangenen Saison war Inzaghi mit seinem Team bis ins Finale der Königsklasse gekommen, dort gab es eine knappe Niederlage (0:1) gegen Manchester City. In der Meisterschaft wurde Inter Dritter.