Trotz Ronaldo-Fehlschuss: Portugal mit Last-Minute-Sieg

Trotz eines Elfmeter-Fehlschusses von Cristiano Ronaldo hat Portugals Fußball-Nationalmannschaft ihre weiße Weste in der WM-Qualifikation gewahrt. Die Star-Auswahl gewann gegen Irland mit 1:0 (0:0), erst der Last-Minute-Treffer von Ruben Neves (90+1.) brachte den dritten Sieg im dritten Spiel. Portugal (9 Punkte) baute damit den Vorsprung an der Spitze der Gruppe F aus.

Es folgen Ungarn (4), Armenien (3) und Irland (1). Ungarn hatte sich gegen Armenien mit 2:0 (0:0) durchgesetzt.

Lange sah es für Portugal indes nach dem ersten Punktverlust aus, obwohl Superstar Ronaldo die Chance vom Punkt bekam: Seinen Handelfmeter hielt der herausragende irische Torhüter Caoimhin Kelleher mit einer spektakulären Fußabwehr (75.). In der Nachspielzeit verwertete Neves dann eine Flanke des eingewechselten Trincao per Kopf zu seinem ersten Länderspieltor.