Tuchel verzichtet auf wiedergenesenen Bellingham

Thomas Tuchel verzichtet für die kommenden Länderspiele gegen Wales und Lettland noch auf Englands Fußballer des Jahres Jude Bellingham. Der Star von Real Madrid stand nach seiner Schulter-Operation für seinen Verein seit Mitte September wieder in vier Spielen auf dem Rasen, für einen Platz im 24-köpfigen Aufgebot der Nationalmannschaft reichte das aber noch nicht. Wieder dabei ist dafür der bei den vergangenen Länderspielen ebenfalls verletzt fehlende Bukayo Saka.

Angeführt wird der Kader von Bayern-Star Harry Kane, mit Verteidiger Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) steht ein weiterer Bundesliga-Legionär im Aufgebot. Nicht berücksichtigt wurden erneut prominente Namen wie Phil Foden oder Jack Grealish, Cole Palmer fällt verletzungsbedingt aus. Nach dem Testspiel gegen Wales am 9. Oktober können die Three Lions fünf Tage später in Lettland theoretisch bereits das WM-Ticket lösen. Derzeit ist England in der Qualifikation klarer Tabellenführer der Gruppe K.