TV-Quote: Bis zu 2,69 Millionen sehen Woltemade-Show

Dreierpacker Nick Woltemade und der perfekte EM-Auftakt der deutschen U21 haben Sat.1 eine starke Quote beschert. In der Spitze schalteten 2,69 Millionen Fußballfans beim 3:0 (2:0) der DFB-Auswahl gegen Slowenien ein, der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag damit bei 16,3, beim Gesamtpublikum bei 15,8 Prozent.