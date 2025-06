TV-Quote: Bis zu 4,61 Millionen sehen Final-Einzug der U21

Der Einzug ins EM-Finale der deutschen U21-Fußballer hat für eine starke Quote beim TV-Sender Sat.1 gesorgt. Bis zu 4,61 Millionen Menschen schalteten beim 3:0 (2:0) des Teams von Trainer Antonio Di Salvo im Halbfinale am Mittwoch gegen Frankreich ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag in der zweiten Halbzeit bei 25 Prozent, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei 29,3 Prozent.