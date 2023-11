U17 nach Sieg gegen Argentinien im WM-Finale

Anzeige

Die deutsche U17 hat bei der WM in Indonesien das Finale erreicht. Der von Christian Wück trainierte Fußball-Europameister bezwang Argentinien in Surakarta mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 3:3 (1:2) gestanden, die DFB-Auswahl darf damit vom ersten WM-Titel in dieser Altersklasse träumen. Gegner am Samstag (13.00 Uhr MEZ) ist an gleicher Stelle entweder der EM-Zweite Frankreich oder Mali.

Der Dortmunder Paris Brunner (9./58.) und der Hoffenheimer Max Moerstedt (69.) trafen für die deutsche Mannschaft, die im sechsten Turnierspiel den sechsten Sieg feierte. Jungstar Agustin Ruberto hatte Argentinien mit seinen Turniertoren Nummer sechs und sieben (36./45.+4) zur Halbzeit in Führung geschossen. Ruberto (90.+7) sorgte auch für den 3:3-Endstand.

Die U17 ist erst die vierte deutsche U-Mannschaft in einem WM-Finale: Die U20-Auswahl verlor es 1987 ebenso wie zwei Jahre zuvor die U16. Den bislang einzigen Nachwuchstitel holte 1981 die U20 mit Spielern wie Rüdiger Vollborn, Michael Zorc, Ralf Loose oder Roland Wohlfarth.