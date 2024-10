U21: Di Salvo freut sich auf "selbstbewussten" Wanner

Antonio Di Salvo freut sich bei den beiden abschließenden EM-Qualifikationsspielen der U21 auf Debütant Paul Wanner. "Er kommt sehr gut zurecht. Ich habe einen selbstbewussten jungen Burschen vorgefunden", sagte der DFB-Trainer vor dem ersten Matchball-Spiel am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) in Regensburg gegen Bulgarien über die ersten Eindrücke des Heidenheimer Shootingstars.

Der 18-Jährige, der auch von Österreich heiß umworben wird, habe in einem "Gespräch mit dem gesamten Trainerteam gezeigt, dass er sich sehr freut, hier dabei zu sein und den nächsten Schritt zu machen", sagte Di Salvo: "Ich bin gespannt auf ihn."

Ob der Jüngste im Team auch gleich schon auf Spielzeit in der eingespielten und zuletzt sehr erfolgreichen DFB-Auswahl kommt, hänge jedoch vom Spielverlauf ab. "Der volle Fokus gilt erst einmal dem Spiel. Wir wollen gewinnen, das wird schwer genug", sagte Di Salvo - im Hinspiel in Bulgarien gab es immerhin nur ein knappes 3:2.

Sollte es auch im Rückspiel am Freitag vor 9.000 Zuschauern im Regensburger Jahnstadion mit einem Sieg klappen, wäre die Quali für die Endrunde im Juni in der Slowakei vorzeitig sicher - und Wanner könnte im sportlich belanglosen Spiel am Dienstag (17.00 Uhr/ProSieben MAXX) in Polen auf mehr Einsatzzeit hoffen.

Gegen Bulgarien wird Freiburgs Noah Atubolu, der zuletzt wegen einer Blinddarm-OP gefehlt hatte, ins Tor zurückkehren und Jonas Urbig (1. FC Köln) wieder auf die Bank verdrängen. Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) und Leandro Morgalla (Red Bull Salzburg) haben ihre grippalen Infekte überstanden, Di Salvo steht der volle Kader zur Verfügung.