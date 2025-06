U21-EM: Ekitiké und Millot fehlen Frankreich

Die Bundesligaspieler Hugo Ekitiké und Enzo Millot fehlen Titelkandidat Frankreich bei der U21-Europameisterschaft in der Slowakei. Eintracht Frankfurts Stürmer Ekitiké, der mit einem Wechsel in diesem Sommer in Verbindung gebracht wird, laboriert an einer Rückenverletzung, Millot von Pokalsieger VfB Stuttgart verpasse die Endrunde "aus familiären Gründen", hieß es in einer Mitteilung des französischen Fußballverbandes FFF.