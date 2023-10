U21-Spiel in Israel vor der Absage

Anzeige

Nach dem Terror-Angriff der Hamas ist die Austragung des Qualifikationsspiels zur U21-EM zwischen Israel und Deutschland sehr fraglich. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte am Sonntag mit, er stehe "im Austausch mit der UEFA, dem israelischen Fußballverband sowie dem Auswärtigen Amt und der deutschen Botschaft in Israel". Die Sicherheit von Spielern, Trainern und Funktionsteam habe höchste Priorität.

Das Spiel ist für Dienstag, den 17. Oktober, in Petach Tikwa angesetzt, wenige Kilometer östlich von Tel Aviv. Die deutsche U21-Nationalmannschaft wird sich zunächst wie geplant am Montag in Frankfurt treffen, um sich auf das Qualifikationsspiel am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) in Sofia gegen Bulgarien vorzubereiten.

Auch die Austragung des EM-Qualifikationsspiels am Donnerstag in Tel Aviv zwischen Israel und der Schweiz erscheint aufgrund des Großangriffs der Hamas unwahrscheinlich. "Der SFV steht im Austausch mit der UEFA, mit dem Fedpol (Bundesamt für Polizei, d. Red.) und der Schweizerischen Botschaft in Israel. Ob das Spiel Israel-Schweiz am kommenden Donnerstag stattfinden wird, entscheidet die UEFA", teilte der Schweizerische Fußball-Verband mit.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am Sonntagmorgen betont: "Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde." Die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft sollen sich am Montag in Zürich treffen.