U21: Zwei verletzungsbedingte Absagen - Collins krank

Trainer Antonio Di Salvo muss vor den nächsten EM-Qualifikationsspielen der U21-Fußballer noch einmal personell umplanen. Linus Gechter von Hertha BSC und Aljoscha Kemlein (Union Berlin) fallen verletzungsbedingt aus, dafür nominierte Di Salvo zum Start des Lehrgangs Vizeeuropameister Elias Baum (Eintracht Frankfurt) und Debütant Kofi Amoako (Dynamo Dresden) nach.

Rückkehrer Nnamdi Collins, der im September sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gefeiert hatte, war mit einem "leichten grippalen Infekt" am Montag nicht ins Teamquartier nach Leipzig angereist. "Da werden wir von Tag zu Tag schauen. Aber die Hoffnung ist groß, dass er die nächsten Tage anreisen wird", sagte Di Salvo über den Frankfurter.

Ohne die verletzten Mio Backhaus (Werder Bremen) und Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) fehlen zudem die Nummer eins und der Kapitän vom erfolgreichen Quali-Auftakt im September gegen Lettland (5:0). Auf der Torhüterposition habe derzeit Dennis Seimen vom SC Paderborn "die Nase vorne", sagte Di Salvo, auf einen Kapitän wollte sich der 46-Jährige vor den ersten Einheiten noch nicht festlegen. Tom Bischof vom FC Bayern, der erstmals für die U21 nominiert wurde, soll sofort eine tragende Rolle einnehmen und "im Zentrum die Fäden ziehen", betonte Di Salvo.

Die U21 trifft auf dem Weg zur EM-Endrunde 2027 in Serbien und Albanien am Freitag (18 Uhr/ProSieben MAXX) in Jena auf Griechenland und am Dienstag (18.30 Uhr/ProSieben MAXX) in Belfast auf Nordirland.