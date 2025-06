Undav bedauert Abgang von Wagner

Deniz Undav bedauert den Abgang von Sandro Wagner als Co-Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Natürlich wird uns Sandro fehlen. Er weiß, wie wir Spieler ticken. Er war selber Spieler auf hohem Niveau", sagte Undav am Freitag vor dem Training der DFB-Auswahl in Herzogenaurach und betonte: "Er hat immer eine gute Bindung gehabt zu uns Spielern. Wir werden ihn vermissen."

Wagner wird in der neuen Saison Trainer des Bundesligisten FC Augsburg. Daher wird er den DFB nach dem Spiel um Platz drei in der Nations League am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Stuttgart verlassen. "Ich wünsche ihm das Beste in Augsburg. Er wird einen guten Job machen. Er hat Ahnung vom Fußball und weiß, was er machen muss", sagte Undav und ergänzte: "Wir wollen ihm im letzten Spiel einen Sieg schenken."

Als Nachfolger von Wagner wird Ex-Profi Benjamin Hübner Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der 35-Jährige wird die Aufgabe am 1. Juli übernehmen.