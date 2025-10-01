Unions Frauen lange ohne Aehling

Fußball-Bundesligist Union Berlin muss langfristig ohne Anna Aehling auskommen. Die 24 Jahre alte Abwehrspielerin, die zur laufenden Saison von Eintracht Frankfurt zu den Eisernen Ladies gewechselt war, hat sich im DFB-Pokalspiel beim FSV Mainz 05 (2:0) am vergangenen Sonntag eine schwere Verletzung zugezogen. Aehling, die nach 72 Minuten ausgewechselt werden musste, wurde am Dienstag erfolgreich operiert.