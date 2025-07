Urban wird Nationaltrainer Polens - was macht Lewandowski?

Jan Urban ist neuer Trainer der polnischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 63-Jährige folgt auf Michal Probierz, der nach einem öffentlichen Machtkampf mit Kapitän Robert Lewandowski zurückgetreten war.

Probierz hatte Lewandowski das Kapitänsamt entzogen. Der ehemalige Bundesliga-Star erklärte daraufhin, unter Probierz nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen zu wollen. Ob der Angreifer des FC Barcelona nun in den Kreis der Nationalmannschaft zurückkehrt, ist offen. Der 36-Jährige äußerte sich bislang nicht.

Urban ist bereits der fünfte Trainer Polens seit 2021. Er kommt mit reichlich Erfahrung: Als Spieler absolvierte er 57 Länderspiele, später trainierte er unter anderem Legia Warschau, mit dem er 2013 die Meisterschaft gewann. Zuletzt war er bis April bei Gornik Zabrze mit Ex-Nationalspieler Lukas Podolski tätig.

Polen steht in der Qualifikation zur WM 2026 unter Druck. Nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Finnland liegt das Team nur auf Platz drei in der Gruppe G. Urbans erste Aufgabe steht beim Auswärtsspiel gegen die Niederlande am 4. September an.