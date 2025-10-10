Verletzungspech geht weiter: Quarshie und Pauli abgereist

Das Verletzungspech bei den deutschen U21-Fußballern hält an. Die beiden Innenverteidiger Joshua Quarshie vom FC Southampton und Julian Pauli (Dynamo Dresden) mussten am Freitag wegen Oberschenkelverletzungen abreisen. Das teilte der DFB vor der 2:3-Niederlage in der EM-Qualifikation in Jena gegen Griechenland mit.

Pauli, der in dieser Saison vom 1. FC Köln nach Dresden verliehen ist, war erst am Donnerstag nachnominiert worden und extra von der U20 aus Portugal angereist. Auch der ebenfalls nachnominierte Elias Baum (Eintracht Frankfurt) stand gegen Griechenland "leicht angeschlagen" nicht im Kader.

Bereits im Vorfeld des Lehrgangs hatten Stammkeeper Mio Backhaus (Werder Bremen) und Kapitän Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) verletzungsbedingt absagen müssen. Im Laufe der Woche mussten zudem Brajan Gruda (Brigthon & Hove Albion) sowie die Berliner Linus Gechter (Hertha) und Aljoscha Kemlein (Union) abreisen. Rückkehrer Nnamdi Collins fehlte zudem mit einem grippalen Infekt schon die ganze Woche, bei dem Frankfurter und seinem Teamkollegen Baum besteht aber noch Hoffnung für das Auswärtsspiel am Dienstag (18.30 Uhr/ProSieben MAXX) in Belfast gegen Nordirland.