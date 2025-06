Vize-Kapitänin Minge schwärmt: "Unfassbar gutes Teamgefüge"

Vor der EM haben Kapitänin Giulia Gwinn und ihre Stellvertreterin Janina Minge neben dem Platz bislang noch wenig Arbeit. "Es gibt gar nicht so viel zu tun, weil wir ein unfassbar gutes Teamgefüge haben", sagte Minge nach den ersten Tagen der deutschen Fußballerinnen bei der EURO-Vorbereitung in Herzogenaurach.

"Kleinigkeiten" seien zwischendurch mal zu klären, es bestehe ein steter Austausch mit dem Trainerteam und "dem Mannschaftsrat, mit dem wir einige Dinge besprechen", berichtete die 26-Jährige vom VfL Wolfsburg: "Und unser Team macht es uns super einfach."

Auch der Trainerstab zeigte sich nach den ersten Einheiten vor der Titeljagd in der Schweiz (2. bis 27. Juli) "sehr zufrieden", wie Maren Meinert betonte. "Man merkt den Spielerinnen an, dass sie unheimliche Freude haben, hier zu sein", sagte die Assistentin von Bundestrainer Christian Wück.

Personell laufe es bislang auch rund, alle Spielerinnen seien mit "Spritzigkeit" und "richtig fit" aus dem Urlaub angereist. Nur Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger fehlt, da sie noch in den USA für ihren Klub Gotham FC aktiv ist und am Freitag zur zweiten Hälfte der Vorbereitung einsteigt.

Auf dem Programm steht der Feinschliff, "Kompaktheit ist das Zauberwort", erklärte Meinert. Mit Blick auf die Dauerbaustelle Abwehr zeigte sich die 51-Jährige nach den jüngsten Eindrücken zuversichtlich: "Wir haben große Schritte nach vorne gemacht. Wir fühlen uns wohl und wir sind vor allen Dingen auch flexibler."

Am 30. Juni reist die DFB-Auswahl ins EM-Quartier in Zürich. Zum Auftakt geht es dann am 4. Juli gegen Polen, weitere Gegner in der Gruppe C sind Dänemark (8. Juli) und Schweden (12. Juli).