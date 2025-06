Von Lukeba bis Tomás: Zwölf Deutschland-Legionäre bei U21-EM

Von Castello Lukeba bis Adam Karabec, von Tiago Tomás bis Oscar Höjlund: Gleich zwölf Deutschland-Legionäre sind bei der am Mittwoch beginnenden U21-EM in der Slowakei dabei. In Lukeba (RB Leipzig), Kiliann Sildillia (SC Freiburg), Chrislain Matsima (FC Augsburg) und Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Frankfurt) stehen davon gleich vier im Team des Mitfavoriten Frankreich.