Vor Bundestagswahl: Watzke betont demokratische Werte

Die Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat mit Blick auf die Bundestagswahl am 23. Februar die demokratischen Werte betont. "Als deutscher Fußball haben wir unseren Kompass. Unsere Leuchttürme sind der demokratische Diskurs, Toleranz sowie der Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus", sagte der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke beim Neujahrsempfang der Ligaverbands am Donnerstag in Frankfurt/Main.