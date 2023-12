Vor Finale: Fan Ballack schwärmt von deutscher U17

Anzeige

Neben Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist auch Michael Ballack großer Fan der deutschen U17-Nationalmannschaft und drückt dem Team im Finale gegen Frankreich (13.00 Uhr/Sky und RTL) die Daumen. "Sie machen das super und ich freue mich natürlich auch, wenn solche Erlebnisse dann auch belohnt werden", sagte Ballack bei einem Telekom-Pressetermin in Hamburg. Schon der Finaleinzug sei für "den deutschen Fußball, auch wenn die Jungs noch sehr jung sind, wichtig", sagte der Vize-Weltmeister von 2002 und Vize-Europameister von 2008.

Besonders begeistert zeigte sich Ballack von der Einstellung der Mannschaft von Trainer Christian Wück. Diese "einfachen Sachen im Fußball wie Zusammenhalt, Begeisterungsfähigkeit, diese Entschlossenheit", das könne man "nicht immer lernen. Und da sieht man, dass es stimmt in der Mannschaft. Alles, was eine erfolgreiche Fußball-Mannschaft ausmacht, sieht man immer in den Gesichtern und natürlich schlussendlich auch auf dem Platz."

Mit den Junioren könnten sich die Fans vollends identifizieren. "Und wenn man dann zuschaut, ist man ja gefangen. Man ist dabei, egal, wie alt die Jungs sind, auf welchem Niveau die spielen, man ist dabei", sagte Ballack: "Wir freuen uns natürlich, dass wir auch wieder mal im Finale sind bei einem ganz wichtigen Turnier."