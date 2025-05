Vor Königsklassen-Kracher: Arsenal verliert gegen Bournemouth

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Arsenal hat seine Generalprobe für den Champions-League-Kracher bei Paris Saint-Germain verpatzt. Vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der französischen Hauptstadt verlor die Mannschaft von Teammanager Unai Emery 1:2 (1:0) gegen den AFC Bournemouth. In der Tabelle liegen die Gunners weiterhin auf Platz zwei, Verfolger Manchester City liegt als Dritter aber nur noch drei Punkte zurück.

Der englische Nationalspieler Declan Rice (34.) brachte die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung. In Durchgang zwei drehte Bournemouth aber dank der Treffer von Dean Huijsen (67.) und Evanilson (75.) die Begegnung.

Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) will Arsenal zum ersten Mal seit 2006 wieder in das Finale der Königsklasse einziehen. Das Hinspiel in London hatte PSG mit 1:0 gewonnen.