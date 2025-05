Vor Pokalübergabe: Barcelonas Erfolgsserie gerissen

Vor der feierlichen Pokalübergabe ist die Erfolgsserie von Hansi Flicks FC Barcelona in der spanischen Fußballliga gerissen. Nach zuvor sechs Siegen in Folge in La Liga unterlag der frische gekürte Meister am vorletzten Spieltag dem FC Villarreal 2:3 (2:1), es war die erste Ligapleite des Jahres für Flicks Mannschaft. Die Euphorie im Olympiastadion war dennoch groß: Im Anschluss erhielten die Katalanen die Meistertrophäe.

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen kam am Sonntag zum zweiten Mal seit seiner langen Verletzungspause zum Einsatz. Lamine Yamal (38.) und Fermín López (45.+5) trafen für Barca, Ayoze (4.), Santi (50.) und Tajon Buchanan (80.) sicherten Villarreal aber den Sieg und damit die Champions-League-Qualifikation. Zuletzt hatte Barca in der Liga im Dezember gegen Atlético Madrid (1:2) verloren.

Am Freitag war das Team um Flick noch mit einem offenen Bus durch die Straßen Barcelonas gefahren, nachdem Barca am Tag zuvor beim Stadtrivalen Espanyol (2:0) den Titel gesichert hatte. Neben der 28. Meisterschaft der Klubgeschichte gewannen die Blaugrana in der ersten Saison unter dem deutschen Coach auch den Pokal und den spanischen Supercup.

Vizemeister Real Madrid mühte sich dagegen in Überzahl zu einem Erfolg beim FC Sevilla. Nach den Platzverweisen gegen Loic Baldé (12., Notbremse) und Isaac (48., grobes Foulspiel) erlöste Superstar Kylian Mbappe (75.) erst in der Schlussphase die Königlichen. Jude Bellingham (87.) traf zum 2:0 (0:0)-Endstand.

Für die Madrilenen geht es am letzten Spieltag um einen versöhnlichen Abschluss gegen Real Sociedad San Sebastian - und einen erfolgreichen Abschied für Trainer Carlo Ancelotti. Der Italiener wechselt zur brasilianischen Nationalmannschaft, danach dürfte Xabi Alonso Real übernehmen und schon zur Klub-WM führen.