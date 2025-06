Watzke: DFB-Team muss sich "am Riemen reißen"

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Portugal erwartet DFB-Vize Hans-Joachim Watzke eine Trotzreaktion des deutschen Fußball-Nationalteams im "kleinen Finale" der Nations League. "Ich hoffe, dass sich die Mannschaft einen Ruck gibt", sagte der 65-Jährige dem kicker. Vor der Partie gegen Frankreich am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart müssten sich die Spieler sagen: "Jetzt reiße ich mich komplett am Riemen, gebe alles und gehe auch körperlich komplett rein in die Zweikämpfe".