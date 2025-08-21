Wieder Rekordtransfer: Ovalle jetzt teuerste Fußballerin

Erst vor einem Monat brach Stürmerin Olivia Smith den Rekord, nun gibt es schon eine neue teuerste Fußballerin. Die mexikanische Flügelspielerin Lizbeth Ovalle ist für 1,5 Millionen Dollar (ca. 1,3 Millionen Euro) von ihrem Heimatklub UANL zu Orlando Pride in die USA gewechselt.

Sie übertraf damit den Wechsel von Smith, die im Juli für die Rekordablöse von einer Million britischer Pfund (1,15 Millionen Euro) vom FC Liverpool zum FC Arsenal transferiert worden war.

Mit ihrem bislang einzigen Verein spielte Ovalle seit der Einführung der mexikanischen Frauen-Profiliga 2017 und gewann mit dem Klub aus Tigres sechs Meistertitel. In dieser Saison, die in Mexiko Mitte Juli begann, bestritt Ovalle für UANL sechs Spiele und steuerte je zwei Tore und Assists bei. In ihren 81 Länderspielen erzielte sie bislang 22 Treffer für Mexiko.